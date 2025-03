Sentieri, ambiente, gastronomia: il turismo ha le carte in regola

E’ stata giudicata dagli organizzatori "riuscita ed apprezzata" la riunione dell’altro ieri nella sede della Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli sul tema “Sentieristica, ambiente, gastronomia. Opportunità turistica“. Durante la riunione promossa dall’Udc di Cagli gli intervenuti hanno messo in luce vari aspetti legati al tema della sentieristica. Ha introdotto la discussione il segretario dell’Udc cagliese Stefano Mei ricordando la bellezza del territorio e le sue ricchezze naturali ed ambientali. Il presidente dell’Unione Montana Alessandro Piccini ha posto l’accento sottolineando che "serve da parte di tutti una visione politica coerente riguardo le aree interne che sono una area svantaggiata. C’è la necessità di una strategia coordinata tra enti, associazioni, imprenditori privati visto che l’ente pubblico non può fare tutto da solo, i sentieri, la segnaletica possono essere realizzati poi però occorre un aiuto per la manutenzione e questo deve coinvolgere i privati, le associazioni, le ProLoco".

Numerosi i presenti all’incontro che ha richiamato amministratori locali, ambientalisti, guide naturalistiche componenti del Cai, rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, di associazioni ambientaliste, appassionati di trekking, ristoratori, gestori di b&b. Nella foto un momento dell’incontro con la il direttore provinciale Confcommercio Adele Trufelli.