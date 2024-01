"Sentii dei boati. Bombardavano Urbania"

Ottant’anni fa Urbania pareva una cittadina tranquilla, seppur in zona di guerra. Non erano poche le persone che decidevano di sfollare a Urbania stessa o nelle sue campagne, dalle città più grandi. Certo, non mancavano i sorvoli aerei, ma l’assenza di postazioni logistiche, basi militari o linee ferroviarie faceva stare tutti tranquilli. Nessuna avvisaglia, nessuna ipotesi ventilata che la città fosse un obiettivo militare. Poi, una domenica mattina, il 23 gennaio 1944, erano le 12,42 e la giornata era limpida.

In centro, tanta gente che faceva la passeggiata, i fedeli uscivano dalla messa, c’era un mercato e un piccolo tendone con una giostra, diverse anche le persone giunte dai dintorni e da Peglio per acquisti. A un tratto, il rumore di aerei in avvicinamento, bassi. Troppo poco tempo per capire cosa stesse succedendo, e i bombardieri statunitensi iniziano sganciare ordigni sul cuore del centro storico. Il bilancio fu di oltre 250 morti, 515 feriti, 284 case distrutte e 1.500 danneggiate. Andate perdute molte case di corso Vittorio Emanuele, i portici antichi, un’ala del palazzo ducale, la chiesa dello Spirito Santo. Il bombardamento fu udito persino da Urbino.

Racconta Giuliano Donini, urbinate all’epoca quindicenne: "Sentimmo un gran tremore e lunghi boati. La gente si precipitò in direzione del Pincio per vedere se scorgeva qualcosa in lontananza. Molti pensarono a Fermignano, tuttavia non si vedeva fumo. Dei miei amici decisero di andare a piedi a Fermignano, per capire cosa fosse successo. Fecero la strada rossa e, una volta arrivati, seppero che Fermignano era incolume, mentre le bombe erano cadute su Urbania. Alcuni, con diversi fermignanesi, decisero di recarsi fin lì, un po’ per avere notizie, un po’ per portare aiuto. Fu così che il giorno dopo anche a Urbino si seppe della devastazione che era piombata dal cielo sulla città durantina".

Il motivo del bombardamento resta ad oggi un mistero. Da alcuni documenti degli Alleati si seppe che quel giorno era prevista un’incursione su Poggibonsi, per cui quella dell’errore geografico rimane al momento l’ipotesi più plausibile. Ma purtroppo, dopo ottant’anni esatti, è sempre più difficile che mai si saprà il perché.

