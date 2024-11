Sentito anche Tomasucci. Sponsorizzazione sotto la lente: "Collaborazione totale"

Non solo file e documenti ma anche testimonianze. Gli inquirenti cercano di dipanare l’intricata matassa di Affidopoli e si affidano anche al racconto di chi potrebbe fornire elementi utili alla ricerca del "regista". Mauro Tomasucci, amministratore delegato della Tomasucci spa, è stato ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta che al momento vede, tra gli iscritti nel registro degli indagati per concorso in corruzione, tre nomi: Franco Arceci, ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci, Massimiliano Santini, ex dipendente comunale assunto nello staff dell’ex primo cittadino e Stefano Esposto, presidente delle due no profit che in pochi anni hanno ricevuto oltre 600mila euro tra fondi pubblici e sponsorizzazioni private. Indagati per falso sono invece il dirigente comunale Eros Giraldi e il funzionario Loris Pascucci. Abbiamo contattato telefonicamente Mauro Tomasucci per sottoporgli alcune domande inerenti eventuali richieste avanzate nei confronti della sua società da parte della Procura. Mauro Tomasucci, tuttavia, su consiglio legale, ha preferito non rispondere.

"In qualità di Amministratore Delegato di Tomasucci spa – ha scritto in una nota –, desidero informare che il nostro studio legale, che da tempo fornisce consulenza alla società, ha raccomandato di attenersi a un silenzio stampa. Questa decisione è stata presa al fine di agevolare il lavoro della magistratura inquirente. Desidero sottolineare che Tomasucci spa rimane a completa disposizione degli organi giudiziari e continuerà a collaborare attivamente nel rispetto delle procedure legali in corso. Ringraziamo la stampa e l’opinione pubblica per la comprensione e il rispetto di questa richiesta". Polizia e Finanza cercano di capire come funzionava il meccanismo delle sponsorizzazioni. Mauro Tomasucci in un’intervista al Carlino aveva rivelato di aver "aderito alla richiesta dell’amministrazione e, a seguito di trattativa, ci siamo accordati per 20mila euro per abbellire la città. Non ero il solo ad aver detto sì. Io avevo parlato col sindaco Ricci e con uno giovane, Santini. Ho inviato al sindaco e al dirigente una lettera di adesione per la sponsorizzazione di opere di arredo urbano, era il 13 maggio 2022. Poi mi vedo arrivare una fattura da 20mila euro più iva dall’associazione Opera Maestra. Che io non conoscevo. La fattura indicava la rotatoria di piazzale D’Annunzio, il casco di Valentino, la pista dei kart dei bambini, due panchine col nome della mia ditta e la copertura del vecchio hotel Vienna".

Anche Franco Arceci aveva risposto a inizio settembre alle nostre domande. "Ricordo di aver parlato con Tomasucci come ho fatto con tanti altri imprenditori per la raccolta di offerte e sponsorizzazioni per rotatorie, statue, murales e angoli della città da ripristinare".

Ma perché Mauro Tomasucci – fu la domanda – si è visto arrivare la fattura da 24mila euro iva compresa di ’Opera maestra’, che non conosceva?" "Non lo so. Io ho scoperto l’esistenza di ’Opera maestra’ dalla lettura del Carlino di queste settimane. Non so nemmeno che faccia abbia Stefano Esposto o di cosa si occupi".