"Senza depurazione liquami nei fiumi e rischi"

E’ peggio l’acqua o la siccità? Di questi tempi, il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, non s’azzarda a rispondere anche se sono dieci mesi che lotta con i danni dell’alluvione del 15 settembre 2022. Il primo cittadino, nero su bianco, ha dovuto diramare un’altra grave allerta che ha il governatore Acquaroli in cima alla lista dei destinatari; l’assessore Aguzzi, il vicecommissario Babini e il Prefetto Emanuela Saveria Greco a seguire.

Sindaco cosa succede?

"Da quasi dieci mesi – dice il sindaco – Cantiano non ha più un depuratore. Per i danni dell’alluvione stiamo sversando nell’alveo dei fiumi acque chiare e nere senza alcuna filtrazione. Con il Burano e i suoi affluenti che stanno andando letteralmente in secca, c’è il problema del ristagno dei liquami e di conseguenza si palesa un rischio per la salubrità ambientale e la salute dei cittadini".

Cosa ha intenzione di fare?

"Il 26 luglio ho informato la maggiori autorità riguardo i rischi a cui siamo esposti. Ieri ho informato, ufficialmente anche l’Ato, organo idrico di supervisione provinciale: abbiamo chiesto lo scorporo della quota depurazione in tariffa idrica non funzionando impianti depurazione. Aggiungo però che a valle di Cantiano i potabilizzatori funzionano".

Cosa ha scritto a Governatore e Prefetto?

"Ho specificato che oltre all’impianto centrale di depurazione, la calamità naturale ha distrutto la rete di fosse Imhoff al servizio delle frazioni di Pontericcioli, Chiaserna, Pian di Balbano, e San Crescentino. Ciò ha comportato, in questi mesi, l’obbligato scarico di acque chiare e scure nell’alveo dei fiumi. L’attuale fenomeno siccitoso sta provocando una stagnazione degli scarichi che determina esalazioni insalubri e problematiche di tipo ambientale".

Non sono previsti interventi?

"Quelli avvenuti in somma urgenza, autorizzati dalla struttura commissariale e realizzati dal gestore del servizio idrico , pur risolvendo problematiche puntuali per 900mila euro di opere, non hanno garantito il ripristino del complesso sistema di depurazione".

Quanto costerebbe farlo?

"Secondo le schede tecniche presentate stimiamo serva un investimento da 11 milioni di euro".

I cittadini cosa dicono?

"La situazione è arrivata al limite: la cittadinanza avverte un forte disagio. In veste di autorità sanitaria locale ho chiesto un intervento tempestivo delle autorità per eliminare rischi alla salute".

Ai Comuni marchigiani, colpiti dall’alluvione di settembre 2022, sono arrivati fondi per i primi indennizzi. Avete già iniziato la liquidazione dei 2 milioni di euro spettanti a Cantiano?

"Sì. Abbiamo per ora distribuito a 23 famiglie su 167 aventi diritto e a 44 imprese su 60 aziende destinatarie del ristoro per un totale di 900mila euro tra privati e attività, ma è chiaro che si tratta della punta dell’iceberg. E’, questo, un sostegno che copre meno del 15% dei danni complessivi a privati e attività. Chi ha perso casa sta ricevendo un aiuto di 5mila euro, mentre ogni azienda avrà un massimo di 20mila euro. Il grosso deve arrivare: speriamo arrivi presto". Anche Pesaro ha iniziato a distribuire i 100mila euro a 5 aziende tra cui il giostraio Bonora e due aziende agricole.

Solidea Vitali Rosati