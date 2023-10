"Senza farmacia da più di un anno". Pioggia di firme recapitate al sindaco

di Sandro Franceschetti

Oltre 220 residenti di Cartoceto paese, fra i 400 totali, hanno firmato una richiesta inviata al sindaco per chiedere che venga indetta un’assemblea pubblica sulla questione farmacia. Perché da oltre un anno (dall’’agosto 2022, ndr), come già sottolineato su queste colonne, la farmacia che era presente nel centro storico si è trasferita nella frazione di Lucrezia (dove ora ce ne sono due) e il capoluogo è rimasto sprovvisto di tale servizio.

A promuovere questa istanza di massa è stato il comitato ‘L’Urlo di Cartoceto’, che evidenzia attraverso una nota: "Già a luglio dell’anno scorso il sindaco aveva tenuto un’assemblea pubblica per dare la notizia dell’imminente trasferimento della farmacia a Lucrezia, impegnandosi, contestualmente, a procedere per l’istituzione di un nuovo presidio nel capoluogo. Ma a distanza di oltre 14 mesi la farmacia nel centro storico di Cartoceto non c’è ancora. E, purtroppo, non sembra che la soluzione possa arrivare a breve". Però la gente vuole delle garanzie e, per questo, chiede un confronto con l’amministrazione: "Vogliamo sapere – riprende il comunicato – quando si scriverà la parola fine su questa situazione. Ci risulta che le istanze alla Regione per l’istituzione di una nuova farmacia vadano inoltrate negli anni pari, ma il Comune di Cartoceto entro il 31 dicembre scorso non ha ufficializzato alcuna richiesta. Adesso ci auspichiamo che si provveda nelle prime settimane del 2024, altrimenti, viste anche le elezioni amministrative (a Cartoceto in primavera si voterà per il nuovo sindaco, ndr), rischiamo un ulteriore slittamento".

Detto ciò, i portavoce dell’’Urlo di Cartoceto’ evidenziano: "La popolazione di Cartoceto paese è sempre più anziana e, considerando che da circa un anno è stata ridimensionata anche la presenza del medico di medicina generale (ora a disposizione solo poche ore la settimana), una farmacia è sempre più importante, vista la sua capacità di assolvere al ruolo di presidio sanitario territoriale, garantendo – concludono i cittadini – prestazioni come la misurazione della pressione, l’elettetrocardiogramma e le anili del sangue di routine".