"Senza farmacia né medico, Cartoceto alla canna del gas"

"Senza più una farmacia e senza un medico di base a pieno regime, Cartoceto capoluogo è alla canna del gas". Lo denuncia il capogruppo di minoranza Gianluca Longhi, che non risparmia critiche alla squadra del sindaco Rossi. "Il paese Cartoceto – riprende il leader di opposizione - necessita con grande urgenza di un’amministrazione più attenta alle questioni aperte e più trasparente nei confronti dei propri concittadini, e tra i tanti dossier da considerare ne voglio menzionare due: la farmacia e il servizio di medicina di base".

"In seguito al trasferimento, l’estate scorsa, della farmacia Donati (foto) nella frazione di Lucrezia – spiega Longhi - il capoluogo è rimasto sprovvisto di un servizio farmaceutico degno di questo nome; l’unica cosa che esiste è la consegna domiciliare dei farmaci per chi non può raggiungere Lucrezia".

"E ciò che è inaccettabile – prosegue nel suo ragionamento Longhi – è che non ci sia ancora alcun dato chiaro sulla possibile apertura di una nuova sede farmaceutica nel capoluogo, nonostante siano passati molti mesi da quel 19 luglio 2022, in cui l’amministrazione convocò un’incontro pubblico per illustrare il percorso per la riorganizzazione e il potenziamento del servizio, garantendo un’equa distribuzione ed accessibilità dei presìdi sull’intero territorio comunale".

E invece nulla: "Da quel momento solo nebbie, dicerie, niente di ufficiale. L’unica cosa certa è che a Cartoceto paese la farmacia non c’è ancora. E il diritto alla salute dei cartocetani viene ulteriormente indebolito dall’assenza di un medico di base convenzionato con il sistema sanitario che possa rilasciare le cosiddette ‘ricette rosse’, perché il dottore che c’è ora, essendo pensionato, dal primo gennaio può solo fare ‘ricette bianche’ e quindi i farmaci e le prestazioni da lui prescritte sono a prezzo pieno".

s.fr.