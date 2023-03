"Senza frontiere il mio rock elettronico"

di Claudio Salvi

Paolo Tarsi, compositore e musicista pesarese specializzatosi in composizione con Luis Bacalov collabora da tempo con musicisti dell’avanguardia colta e figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock (componenti di Tangerine Dream, King Crimson, Henry Cow, Tuxedomoon, Soft Machine, Afterhours, Area, Brand X). L’ultima collaborazione è quella con John Helliwell, mitico sassofonista di Pink Floyd ma soprattutto dei Supertramp.

Tarsi, proseguono le sue prestigiose collaborazioni internazionali; l’ultima quella con John Helliwell. Ci racconti qualcosa.

"Uno degli elementi chiave nella musica dei Pink Floyd è certamente la scelta dei loro sassofonisti. John ha ascoltato la demo di un brano a cui stavo lavorando con l’ex Simple Minds Kenny Hyslop e gli è subito piaciuta".

Perché le è venuto in mente proprio Helliwell? Le piacevano i Supertramp?

"La mia musica mette al centro il rapporto con le macchine e John Helliwell ha suonato con i Pink Floyd nel loro disco che più parla al futuro, A Momentary Lapse of Reason, con preziose intuizioni che hanno anticipato nuove possibilità. Prima ancora, David Gilmour aveva preso parte all’album Brother Where You Bound dei Supertramp. Amo quindi soprattutto la capacità di Helliwell di percorrere nuove strade, aprire nuove porte. Anche lui, come me, si è dedicato inoltre alla musica contemporanea d’avanguardia, per cui è stato davvero molto naturale per noi comprenderci e lavorare insieme".

Perché cerca di nomi internazionali, non ci sono musicisti italiani altrettanto bravi?

"Sto lavorando a un album di rock elettronico di cui sono autore di tutti i brani. Dalla scelta di esprimermi in inglese il motivo principale di una produzione internazionale. Ma in questo nuovo lavoro saranno presenti in maniera significativa anche alcuni dei migliori musicisti italiani. A partire dai chitarristi Fulvio Muzio (Decibel) e Livio Magnini (Bluvertigo), fino ad Alessandro Gerbi, batterista dei CSI e Diaframma".

Prossimamente lei darà vita alla prima edizione di un festival importante. Ce ne parli.

"Sabato 15 e domenica 16 aprile si terrà a Pesaro la prima edizione di Algebra delle Lampade in collaborazione con Comune di Pesaro e Amat. I luoghi del festival saranno il Teatro Sperimentale e la chiesa dell’Annunziata dove saranno ospitati i concerti del compositore, cantante e produttore italiano Eugene, il progetto Tukico di Hoshiko Yamane dei Tangerine Dream e Fernando Abrantes, tastierista già in forza nei Kraftwerk. Particolare attenzione sarà rivolta inoltre alla formazione di giovani musicisti a cui sarà dedicata una Masterclass di Steve Lyon, ingegnere del suono di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure. Il corso è aperto a tutti ed è previsto un ingresso ridotto.