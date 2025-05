"Senza il tennis?. Tutto più dificile"

Pratico tennis da quando avevo cinque anni e arrivati i dieci anni ho fatto delle prove nel circolo di Pesaro e ho scelto di fare tre sessioni di allenamento al Tennis Club Baratoff. Se volevo fare un grande miglioramento era palese che mi sarei dovuta trasferire per sempre a Pesaro e così ho fatto. Sono due anni che faccio quattro allenamenti da tre ore per settimana, è un dispendio di energie e tempo, ma che vale la pena spendere pur di arrivare al mio più grande sogno, diventare una grande tennista!

Mi sono organizzata con lo studio e la scuola e ci sono giornate molto intense: infatti, faccio i compiti per i primi due o tre giorni della settimana, ma appagate dalla fantastica compagnia che nei quarantacinque minuti di viaggio per l’andata e per il ritorno da Urbino, rende tutto più piacevole e che, se non ci fosse, penso sarebbe tutto molto più difficile.

Martina Ruggeri 2ªA