Senza tetto e senza cibo chiede aiuto: "Vada a dirlo al Carlino..."

Bussa alla porta e dice: "Un dipendente del Comune mi ha detto di venire qui al giornale per farmi fare un articolino perché ho un problema: non ho da dormire e nemmeno da mangiare".

Un omone, Giuseppe Del Sole, 59 anni, ha dietro un borsone azzurro con le rotelle, un paio di pantaloncini corti ed una magliettina. Una di quelle storie complicate che rimbalzano dal Portogallo a Genova fino ad atterrare a Pesaro. Nella carta d’identità c’è scritto ‘investigastore’. Una invalidità totale "ma io posso correre – dice – ho anche una pensione di 1200 euro ma non la posso prendere perché ci vuole un giudice tutelare". Ed aggiunge: "Ho lavorato anche per il ministero e vorrei solamente avere un lavoro per vivere".

Ieri notte ha dormito su una panchina del Comune con una coperta "che mi ha allungato un agente in borghese della polizia". Ultimo indirizzo conosciuto Camogli a Genova "dove mi hanno dato il foglio di via perché dormivo sulle panchine e quindi non ero un grande spettacolo per i turisti". Il mangiare? Risponde così: "Sono andato alla Caritas, mi hanno dato un pasto ma hanno anche aggiunto che era anche la prima e l’ultima volta". Dalla Caritas non arrivano conferme e smentite. L’altro pomeriggio si è piazzato con un cartello in mano davanti all’entrata dello Sperimentale. Racconta e singhiozza: "Quando sono stato in piazza passavano i bambini e mi guardavano. Mi sono messo a piangere per la vergogna". Una storia complicata dentro una vita molto complicata. Di un uomo finito già sui giornali liguri come falso invalido. Uno dei tanti senza una fissa dimora, potrà dire qualcuno. Sì, ma spedito nella redazione del ‘Carlino’, ultimo approdo di un pacco umano complicato e di difficile soluzione.