Senzanome, la musica nel sangue I Nameless alla 12notte dei bimbi

Tutto è pronto per la mezzanotte bianca dei bambini, in calendario a Pesaro, sabato 2 e domenica 3 settembre. A chiudere la kermesse saranno i Nameless, la “baby band“ pop rock, tutta pesarese, scoperta dal noto manager e creativo radiofonico, Claudio Cecchetto.

Proprio lui, mentore dei Nameless, sarà il presentatore della serata per un concerto che va a chiudere lo street tour fatto altrimenti, dalla baby band, in giro dell’Emilia Romagna questa estate. "Riguardo la kermesse – spiega il vicesindaco Daniele Vimini – si torna in piazza del Popolo e nel centro storico con i beniamini dei bambini, tra i personaggi più amati della tv. Immancabile sarà Sparvy, la mitica mascotte dispettosa. Saranno due giornate di divertimento, con spettacoli dal vivo, laboratori creativi, percorsi artistici, dalle ore 18 fino a mezzanotte, dove i più piccoli potranno sperimentare giocando. L’ingresso è gratuito".

Sui dettagli del programma, invece il vicesindaco, è abbottonato. L’unica anticipazione, relativa alla manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Apa Hotels riguarda la presenza della babyband musicale. La formazione è composta da cinque adolescenti, tutti sotto i 15 anni: Lorenzo Schiesaro (frontman e chitarra acustica), Edoardo Ricciarini (basso e chitarra ritmica), Tommaso Santini (chitarra solista), Guido Rastelletti (batteria e cori) e Simone Bellachioma (tastiere). "Avverto la loro passione e la gran voglia di suonare che hanno dentro – ha osservato Cecchetto nello spiegare le ragioni della sua ultima scommessa –. Mi arrivano tante proposte da ascoltare. Loro mi sono piaciuti. Sono dei quindicenni volenterosi: sono polistrumentisti, il loro rock pop è convincente anche senza ausilio dell’elettronica e infine, si divertono. Di certo non mi sorprende che abbiano questo approccio confidenziale con la musica essendo nati e cresciuti a Pesaro, città della musica Unesco". L’opinione di Cecchetto inorgoglisce il vicesindaco: "I Nameless sono un sogno che prende forza dallo spirito creativo della nostra città". Ma da dove nasce il nome della band? Per rispondere all’insistente domanda "Ma come vi chiamate?", Tommy ha preso un gessetto e sulla lavagna incide la scritta “Nameless”: senzanome.

s. v. r.