Scultura del Duomo di Milano sequestrata a Vallefoglia (Pesaro)

Duomo di Milano, particolare

Pesaro, 28 gennaio 2023 – La Procura della Repubblica di Milano ha sequestrato una scultura in marmo a forma di drago alato che era custodita a Vallefoglia. Si tratta di una ‘gargolla’ dl Duomo di Milano, che faceva parte della guglia numero 6 e che un gallerista italiano, ora indagato, “era intenzionato a vendere”. E’ quanto riporta oggi il Corriere della Sera.

Il fregio ornamentale, del peso di 250 chili per un metro e mezzo di altezza, si era staccato dopo un bombardamento degli Alleati, nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, che aveva danneggiato il Duomo. Poi la scultura, attraverso dei passaggi che dovranno essere ricostruiti, è finito a casa del gallerista marchigiano, che ora è indagato per ricettazione ed esportazione illecita di bene culturale”.

Secondo le indagini il gallerista sarebbe stato in procinto di vendere la gargolla a una fiera d'antiquariato in Olanda.

La ricostruzione dei passaggi che hanno portato il dragone di Milano fino a Vallefoglia è molto complessa, anche per via delle varie leggi che si sono succedute nel tempo: passaggi non del tutto legittimi – secondo le accuse – e comunque dubbi, sui quali aleggia il sospetto dell'aggiramento delle norme.