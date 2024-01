Sequestrate sale giochi abusive

Scommesse illegali, gioco d’azzardo, e sale gioco abusive. Controlli e denunce anche in provincia di Pesaro e Urbino. Un’operazione del Nucleo Centrale della polizia dei giochi e delle scommesse ha portato al controllo di oltre 600 esercizi commerciali in tutta Italia, con 40 sequestri di apparecchiature illegali (“totem”, personal computer, AWP e VLT), 66 denunce in stato di libertà connesse all’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse ed oltre 215 violazioni amministrative sanzionate, per un importo superiore ai 600.000,00 euro.

Una serie di violazioni in materia di prevenzione e per la sicurezza dei luoghi di lavoro hanno comportato la momentanea chiusura di sale gioco in provincia di Pesaro-Urbino, "dove i controlli hanno peraltro fatto emergere anche l’uso illegale e promiscuo di alcuni circoli privati adibiti a sale gioco".