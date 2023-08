Sequestrati ombrelloni e sdraio che occupavano la spiaggia libera

Abbandonare ombrelloni, lettini, sdraio nelle spiagge libere non si può e se lo si fa si rischia di non ritrovarli. Non perché vengono rubati ma semmai sequestrati dalle forze dell’ordine. E’ quanto è accaduto ieri quando, alle prime luci dell’alba, personale della Guardia Costiera e del Comando della Polizia locale di Pesaro, con il supporto di mezzi e uomini del centro operativo del Comune, hanno proceduto nel litorale di giurisdizione alla rimozione delle attrezzature. I bagnanti infatti avevano lasciato lungo la spiaggia ombrelloni, sdraio, pali di supporto e altro necessario per garantirsi un po’ di ombra e relax durante queste giornate afose trascorse in riva al mare. Tutto lasciato incustodito nelle spiagge libere e tutto vietato dal regolamento per garantire che la spiaggia pubblica possa essere fruita liberamente da tutti negli spazi necessari, come indica la segnaletica.

Le forze dell’ordine hanno constatato come molti bagnanti, evidentemente al fine di prevenire il sequestro dell’ombrellone, conficcano nella sabbia tubi in materiale plastico o in metallo come supporto proprio per gli ombrelloni, tubi a volte poco visibili a chi cammina e che per questo rappresentano un potenziale e reale pericolo. I controlli proseguiranno.

d.e.