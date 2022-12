Pesaro, sequestrati 176mila addobbi natalizi potenzialmente pericolosi

Pesaro, 28 dicembre 2022 – Sotto le feste tornano a colpire i controlli della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino.

Nei giorni scorsi, sono state sequestrati in vari negozi della città e provincia, 176mila prodotti fra addobbi natalizi, cancelleria, materiale di ferramenta e da merceria, risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori Ue), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo e all’ambiente.

"Sono – si legge in una nota – di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori: tale materiale è stato, dunque, ritirato dal mercato dai finanzieri ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative complessive contestate che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro”.