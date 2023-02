Sequestro Romano, chiesta l’archiviazione per Lilian Sora

Per Lilian Sora ieri mattina deve essere finito un incubo durato 49 mesi. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a suo carico relativa al sequestro della cooperante italiana Silvia Romano (foto), tenuta sotto sequestro per 18 mesi in Kenya. C’era anche un filone di indagine sulle eventuali responsabilità, sotto il profilo della sicurezza, della onlus fanese Africa Milele con la quale la Romano era partita volontaria alla volta del villaggio di Chakama a circa 80 km da Malindi, dove fu rapita. Nessun colpevole quindi, in Italia, per il sequestro della ragazza del 20 novembre 2018. Il reato ipotizzato nel fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto capitolino Sergio Colaiocco era di sequestro di persone per finalità di terrorismo. All’archiviazione però si è arrivati per la mancanza di collaborazione delle autorità keniote, che non hanno mai risposto alle tre rogatorie inviate dall’Italia. Non è stato quindi possibile formalizzare l’accusa anche in Italia nei confronti delle tre persone arrestate per il sequestro e attualmente sotto processo a Nairobi: Moses Luwali Chembe, Abdalla Gababa Wario e Ibraihm Adam Omar, l’ultimo dei quali in libertà su cauzione, considerato l’uomo più pericoloso dei tre… ha fatto però perdere le sue tracce. Dopo la liberazione della Romano avvenuta l’11 maggio del 2020, però, si sono perse le tracce anche della Onlus fanese Africa Milele. Sono state disdette tutte le linee telefoniche riconducibili alla Onlus e alla sua presidente Lilian Sora, che per questo ieri non siamo riusciti a rintracciare per avere un commento a caldo sull’archiviazione di questo doloroso capitolo della sua vita. Online poi è sparito anche il sito di Africa Milele, mentre resta il profilo facebook aggiornato per l’ultima volta proprio all’indomani della liberazione della Romano. Due anni fa. Allora la Sora si lasciava andare ad un lunghissimo sfogo liberatorio, in cui denunciava tutta la sua amarezza e delusione nei confronti della stampa, dei leoni da tastiera della rete che "insultano, diffamano e minacciano" ma anche del Terzo Settore "settore del volontariato e della solidarietà - si legge -. A parte quelle associazioni che hanno lavorato insieme a noi nei vari progetti, e che ci sono rimaste vicine e aiutati per evitare che quello che stavamo facendo potesse finire, ho visto tanti Giuda e una gran corsa a prendere le distanze o addirittura a infierire con le menzogne o a definirsi migliori senza nemmeno approfondire la conoscenza".

Tiziana Petrelli