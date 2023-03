Sera a cena con la mamma Palmina cucina il dialetto

"A cena con la mamma", rassegna di tre serate dedicate alle grandi cuoche della provincia presentata in Confcommercio, si chiude venerdì alla Taverna del Pescatore di Casteldimezzo (prenotazioni 377 3672600) con l’ultimo appuntamento di questa prima edizione che aveva l’obiettivo di rendere omaggio alle mamme che hanno fatto la storia della cucina locale, riproponendo le loro ricette. Venerdì tocca a Palmina Talamelli, storica cuoca dell’altrettanto storico locale "Da Rolando" di San Costanzo. Con la conduzione dell’enogastronomo e sommelier Otello Renzi, si potranno assaggiare alcuni dei piatti che hanno reso celebre negli anni la "cucina dialettale" di Palmina e Rolando, assieme a quelli di Marcella Baldelli, storica cuoca della Taverna del Pescatore. Un incontro tra mare e collina, scandito da sapori della tradizione e soprattutto locali: insalata di seppia, calamari, formaggio grana, funghi e mimosa di Marcella Baldelli, dalla cui cucina uscirà anche un piatto a base di razza, totani e carciofi freschi spadellati. Quindi toccherà a un piatto firmato da Palmina Talamelli (il ciavarro, minestra di farro con ceci e Casciotta d’ Urbino), a un altro di Marcella (gnocchetti di patate con pomodoro fresco, cannolicchi e spinaci) e, accompagnato da insalata misticanza, a un successivo piatto storico del ristorante "Da Rolando": la faraona al forno con ripieno, accompagnata dal purè al formaggio di fossa. Chiusura con crostata di mele con crema inglese alla vaniglia di Marcella. I vini in abbinamento scelti da Otello Renzi: Terravignata Verdicchio di Matelica Doc Bio-Borgo Paglianetto; Innominata Garofanata Marche Igt Bianco-Terracruda; Focara Colli Pesaresi Pinot Nero e infine Vino da uve stramature Passit-Terracruda. "Questo non è amarcord – ci tiene a sottolineare Otello Renzi dopo lo strepitoso successo della serata a tema dedicata a sua mamma Teresa Lani interpretata magistralmente da Elisabetta Renzi, Andrea Mei e Marcella Baldelli – ma è la cucina del futuro".

d.e.