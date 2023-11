Serafino eleva il gusto. Il suo miele emana balsami

L’auto muove in direzione Acqualagna ma non si ferma nella celebre piazza Mattei che in questi giorni profuma di tartufo per la fiera nazionale del bianco pregiato, ma va oltre. Prosegue fino all’incrocio con l’altra Frontino, non quella rinomata e curatissima del premio letterario, ma quella selvatica e frondosa di Acqualagna. La strada serpeggia tra stese oblique di terre, alcune bianche di calcare altre abbronzate dal ferro, penetrando tra querce secolari e rovi ai lati, fino a raggiungere la cima. Si apre allora davanti a voi un paesaggio mozzafiato, che spazia in lontananza dal Petrano al comprensorio del Nerone, con il monte Montiego e le sue quattro case abbandonate alle pendici della sommità, e tutt’attorno i boschi di rovere, acero, pino. Guida l’escursione Bruno Capanna che ha una passione, travolgente per la sua terra. Un angolo di Langa pesarese, dove si va a tartufi tra i fossi secchi. Sulla cima del colle vive Serafino Pierotti, l’eremita del miele in simbiosi con le api, il quale ci spiega qualche loro miracolo come, ad esempio, "il battito delle ali con cui asciugano l’alveare dall’umidità", e poi come questi piccoli e miracolosi animali combattono la siccità: "Vanno al fosso, succhiano acqua e la portano in volo fino a versarla nelle arnie", dice Serafino. Il suo miele è un percorso sensoriale incredibile, finezza filata. Vediamo qualche esempio. Il miele di melata profuma di sambuco mentre al gusto è cremoso con ritorno di speziatura di corbezzolo. Il miele di coriandolo ha una balsamicità orizzontale con sentori di pino cembro, acero, eucalipto e abete rosso (cioé tendenze resinose). Il primo millefiori è balsamico di erba medica intrisa di foglie di menta ed eucalipto, al gusto è cremoso, equilibrato con retrogusto ammandorlato di foglia di tarassaco, freschissimo. Il miele Millefiori del monte Peruzzo ha sentori gusto-olfattivi di timo serpillo, eucalipto, origano selvatico, fiore di vite di Sangiovese e addirittura vinaccia.

d. e.