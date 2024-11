Serata a tutto ciclismo all’Hotel Baia Flaminia con Gregorio e Magrini

Il ciclismo torna protagonista con un evento speciale, stasera alle 20, nella Sala del Tritone dell’Hotel Baia Flaminia. Due ospiti d’eccezione: Luca Gregorio e Riccardo Magrini (nella foto) di Eurosport, tra le voci più apprezzate e seguite del mondo del ciclismo. Con il loro talento narrativo e l’entusiasmo che li contraddistingue, Gregorio e Magrini ci guideranno attraverso i momenti più emozionanti della stagione passata e faranno vivere retroscena imperdibili, aneddoti divertenti e curiosità dai retropalchi delle grandi competizioni. Durante la serata, inoltre, Gregorio e Magrini avranno il piacere di intervistare un gruppo di talenti italiani che hanno fatto parlare di sé nel panorama ciclistico: Simone Velasco, Filippo Baroncini, Gianmarco Garofolo, Manlio Moroe Rachele Barbieri. Sarà un momento speciale per ascoltare le loro storie, i sacrifici, le vittorie e i progetti che li porteranno verso nuove sfide. Inoltre, la serata sarà arricchita da una cerimonia di premiazione per i giovani ciclisti campioni regionali, un riconoscimento per celebrare le nuove generazioni che si affacciano al mondo delle due ruote. E infine si terrà una lotteria con ricchi premi in palio, a cui tutti i presenti potranno partecipare.

l. d.