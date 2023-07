Serata a tutto hard rock Omaggio ai Deep Purple

L’Orchestra sinfonica Rossini omaggia i pionieri dell’hard rock, i precursori dell’heavy metal. Si intitola "Deep Purple Smoke on the water" lo spettacolo musicale che andrà in scena stasera alle 21.15 alla Rocca Malatestiana di Fano, all’interno del cartellone del Symphony Pop Festival, la rassegna concertistica per l’estate fanese organizzata con il sostegno del Comune. "Dopo lo straordinario successo della prima mondiale di ‘Haila Mompié: Sinfonia cubana!’ – spiega il direttore Saul Salucci – la Rossini è pronta a varare una seconda prima assoluta". Anche questo crossound infatti nasce proprio per il Symphony Pop Festival e a firmarlo sarà ancora una volta il team artistico Orchestra Rossini, Roberto Molinelli e Claudio Salvi, "premiata ditta" di tanti successi a partire dai Pink Floyd, la storia, la leggenda e Queen’s Symphonies.

"Con ‘Smoke on the water’ – prosegue Salucci – ci spostiamo in Inghilterra, patria dei Deep Purple: verrà proposta un’antologia di grandi successi della band inglese, da Child In Time a Burn, da Perfect Strangers a Soldier of Fortune. I Deep Purple sono stati troppo spesso associati alla nascita dell’hard rock andando così a mettere in secondo piano il vastissimo ventaglio di generi proposti: dal blues al rock and roll, passando per il funk, il jazz la musica classica e quella orientale fino all’R&B a cui unirono un notevole virtuosismo tecnico. Il suono della band comprende anche elementi di rock progressivo, genere in auge nel periodo".

Per l’occasione torna sul palco il solista Simone Romanato, amatissimo dal pubblico fanese, accompagnato per l’occasione dalla Odessa Hard Prog Band. "Il concept e i testi – spiega Salucci –, anche in questo caso con nuovissimo format, sono di Claudio Salvi, scrittore e giornalista, che con i propri approfondimenti e alcune curiosità sempre interessanti permette allo spettatore di immergersi totalmente nello mondo storico e emozionale dei gruppi a cui sono dedicati gli spettacoli". Anche in questo caso la partitura prevede la presenza dell’organico orchestrale della Sinfonica Rossini al gran completo, che si cimenterà nei nuovissimi, inediti arrangiamenti del Maestro Roberto Molinelli: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, violista, è attivo in tutto il mondo e ha collaborato con artisti del calibro di José Carreras, Lucio Dalla, Andrea Bocelli non solo.

ti.pe.