Serata di dialogo e preghiera per la Terrasanta

Alle ore 21,15 di oggi nella cattedrale di Pesaro si svolgerà una serata per la pace in Terrasanta nel corso della quale interverranno con un videomessaggio il patriarca di Gerusalemme dei Latini, monsignor Pierbattista Pizzaballa e poi, in diretta da Gerusalemme, padre Ibrahim Faltas, vicario del custode di Terrasanta. Seguiranno poi gli interventi del professor Gabriele Falciasecca e del vicario don Marco Di Giorgio. La serata in duomo si concluderà con un momento di preghiera per la pace guidato dall’arcivescovo Sandro Salvucci. Si raccoglieranno offerte. I cittadini sono invitati.