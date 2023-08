Serata musicale con allegria e solidarietà a Cagli: 28ª edizione di "Cagli delle Musiche"

Torna oggi alle 20 l’appuntamento musicale di “Cagli delle musiche“. Una allegra serata interamente dedicata alla musica che risuonerà nei vari e particolari scorci del centro storico. Quest’anno è la 28ª edizione, come sempre un viaggio alla scoperta di musiche e suoni diversi tra vie e piazzette. Anche per questa edizione Cagli delle Musiche proporrà una miscela esplosiva di tanta musica con artisti e generi diversi. La novità di quest’anno saranno anche artisti di strada e circensi che si esibiranno girovagando tra le vie; offriranno un tocco di magìa e spettacolo. L’ingresso al centro è gratuito e durante la serata l’Associazione Onlus Sottosopra organizzerà il mercatino del “Ruspo“ in via Alessandri per finanziare progetti di solidarietà in Malawi.

Mario Carnali