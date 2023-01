Serata spericolata al Museo Benelli: c’è Graziano Rossi

Non sapere chi è Graziano Rossi e sapere invece chi è Valentino Rossi è come essere uno scienziato che non ha mai capito la differenza fra causa ed effetto, cioè il principio che corre fra creare e produrre. Domani sera - ore 21 - al Museo Officine Benelli di Pesaro, viale Mameli, 22, serata speciale per l’incontro con un grande del motociclismo mondiale: Graziano Rossi (nella foto). Il pilota, da sempre tra i più amati dai pesaresi e non solo, dialogherà col giornalista del "Carlino", Franco Bertini ripercorrendo carriera e vita con la spregiudicatezza di sempre. Graziano Rossi è stato uno dei piloti portabandiera dei colori sociali del Moto Club Pesaro Tonino Benelli dalla fine degli anni ‘70, vero orgoglio per l’associazione motociclistica cittadina, che ha avuto tra i suoi iscritti un talento raro e un pilota fuori dal comune, fatto di genio e sregolatezza, amatissimo da tutti i suoi fans. Indimenticabile il binomio pilota e moto pesaresi, con Graziano sulla Morbidelli, capace nel 1979 di sfiorare la vittoria del mondiale nella 250. Rossi, il suo talento e la sua passione, furono miccia e fonte di ispirazione per il figlio Valentino, anche lui iscritto al Moto Club Pesaro Tonino Benelli, che sul tracciato paterno è diventato il pilota più forte e amato del pianeta, con la vittoria di 9 mondiali. Domani sera è un ritrovarsi insieme per rendere omaggio a un personaggio che non tutti conoscono come dovrebbero e in troppi non sanno cosa si perdono. Ingresso libero.