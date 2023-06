Serate al Poderino: giochi e musica

Giochi, musica e magia nelle "Sere d’estate" al Poderino. E’ un programma pensato per unire grandi e piccini, quello messo in campo dall’associazione Vivere il Poderino, per animare il quartiere e rinsaldare i rapporti della comunità che lo abita. Si parte giovedì alle 21 nel rinnovato giardino di via Redipuglia 5, con il concerto dei Blue3 al secolo Mauro Chiappa e i fratelli Vampa, nati e cresciuti al Poderino.

Poi la rassegna prosegue con una serie di spettacoli musicali dal vivo con musica che spazia dal blues al soul, dai grandi successi di Lucio Dalla alla disco anni Settanta, passando anche per i successi del rock italiano. Il lunedì, poi, sarà interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, con sei serate di laboratori, spettacoli di magia, feste in maschera, falconeria e fumetti.

E lunedì 17 luglio cena in compagnia, a base di hot dog per tutti. Per i più grandi, invece, gli appuntamenti conviviali sono fissati per il 22 e del 29 giugno.

"Il 20 luglio poi ci sarà spazio anche per il dialetto con ‘El sardon e la sardela 3’ uno spettacolo di poesie e teatro organizzato in collaborazione con l’associazione Le Persich a cui prenderà parte anche il poeta Elvio Grilli - spiegano gli organizzatori -. Lo spettacolo sarà preceduto da una cena di pesce. Il 3 luglio invece daremo vita al Carnevale Estivo dei Bambini, mentre il 17 luglio ci sarà una serata dedicata ai ragazzi con cena a base di hot-dog accompagnata dalla musica live di giovani band e cantanti si alterneranno sul palco.

Il 24 luglio Viola Gargamelli con i suoi rapaci ci introdurrà nel fantastico mondo della falconeria".

ti.pe.