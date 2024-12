Serena Raggi chiude gli 'Incontri d'Autunno' a Pesaro con il suo nuovo romanzo

Si conclude domani alle 18,30 nella sala del Consiglio Comunale, in piazza del Popolo, la rassegna “Incontri d’Autunno con gli autori 2024“ organizzata da Spazio Rosso Aps, in collaborazione con Paroledarancio, Biblioteca San Giovanni e Libreria Mondadori Bookstore Pesaro.

Serena Raggi, con il suo “Dove ti ho immaginato“ (Antea edizioni), chiuderà questa serie di incontri tornando nella città dove si sente a casa.

Infatti nel suo romanzo troveremo il legame con le coste adriatiche pesaresi. In una mattinata estiva in spiaggia, Camilla – la protagonista del libro – riceverà un sms che rimetterà in discussione il suo vissuto provocandole delle domande su chi è ma anche su chi avrebbe potuto essere.

Sarà Antonino Di Gregorio a conversare con l’autrice.