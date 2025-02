Serfilippi all’attacco: "Quale scippo, il primario ce lo siamo conquistato"

"Il sindaco Biancani smetta di dire che Fano ha scippato a Pesaro il primario del reparto materno-infantile. Il Santa Croce se lo è conquistato con i 550 parti del 2024". Il derby della sanità si arricchisce di una nuova puntata, con la replica di Serfilippi al collega pesarese.

Il sindaco Serfilippi, stanco di sentirsi attaccare dal collega pesarese, come è successo ieri, risponde seccato: "Non è nel mio stile polemizzare con un altro sindaco, mi sembra però che Andrea Biancani gridando sempre al lupo al lupo non fa che svilire l’attività del San Salvatore e di chi ci lavora dentro. Se il problema di Biancani è che il Santa Croce non è più una succursale di Pesaro, allora gli do ragione. Fano ha alzato la testa e torna ad essere protagonista".

Ancora Serfilippi sul punto nascite di Pesaro: "La Regione ha deciso di dotarlo di un vice primario proprio per dargli maggiore forza", necessaria a raggiungere la soglia dei 500 nati. "A Pesaro si dovrebbero chiedere – prosegue Serfilippi – come mai i medici del San Salvatore se ne vanno e quelli del Santa Croce no. Forse la politica adottata dal loro sindaco contribuisce a non rendere l’ospedale attrattivo visto che il primo cittadino di Pesaro parla sempre delle cose che non vanno invece di mettere in evidenza le eccellenze di cui quella struttura è dotata. La Regione, con il nuovo ospedale di Pesaro, ha dimostrato la serietà degli investimenti in atto, distribuiti su tutti gli ospedali: Fano, Pesaro, Urbino e Pergola".

E ancora: "Sono d’accordo con Biancani quando afferma che con l’Atto aziendale il Santa Croce è stato rafforzato e capisco il suo nervosismo: lui e i suoi amici del Pd volevano chiuderlo, non certo potenziarlo. Nel consiglio comunale di giovedì amministratori regionali e dirigenti hanno confermato il ruolo centrale e strategico ritrovato dal Santa Croce, tornato ad essere un ospedale completo".

Il sindaco Serfilippi ricorda poi che Fano "è il punto materno-infantile con il maggior numero di nati nella provincia e che il punto nascita di Pesaro è stato riattivato dopo che il Pd lo aveva chiuso, grazie all’impegno del consigliere regionale Baiocchi".

Infine l’invito al suo omologo ad un confronto più onesto sulla sanità: "Biancani dovrebbe ammettere che è stato il centrodestra, e non il suo centrosinistra, a promuovere la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Perché non lo dice? Perché non riconosce che è stata la nostra amministrazione regionale a garantire questo risultato? Invece di ammettere i fatti, preferisce alimentare l’allarmismo".

"Dobbiamo costruire – aggiunge Serfilippi – una sanità territoriale fondata sulla sinergia tra i quattro ospedali della provincia: Pesaro, Fano e Urbino come ospedali di primo livello con specializzazioni di secondo, e Pergola come ospedale di base con servizi essenziali rafforzati. A questo punto aspettiamo l’approvazione dell’atto aziendale".