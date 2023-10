Serfilippi annuncia: 60mila euro per lo sport. Ruggeri: "Marchette"

Dalla Regione sono in arrivo 60mila euro per due strutture sportive di Fano e una di Mondolfo: 40mila saranno destinati agli spogliatoi della palestra Trave per la Virtus Volley Fano, 10mila per il campo sintetico del Sant’Orso e altri 10mila per la tribuna del campo da calcio di Mondolfo. A dare la buona notizia il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi che è riuscito ad ottenere il risultato dei 60mila euro di finanziamento grazie alla presentazione di alcuni emendamenti durante l’assestamento di bilancio, approvato martedì pomeriggio. "Questi finanziamenti – spiega Serfilippi – consentiranno di valorizzare le strutture sportive dando valore al quotidiano servizio educativo in particolar modo per i giovani. Lo sport rappresenta, infatti, un presidio per la salute, ma anche un vero presidio sociale ed educativo per i giovani". E ancora Serfilippi: "L’approvazione dell’assestamento di bilancio permetterà di finanziare progetti e bandi strategici e di investire su giovani, famiglie, turismo, salute e trasporti".

Non la pensa così la capogruppo di M5S, Marta Ruggeri: "Sono le solite ‘marchette’, finanziate da risorse che sarebbero destinate ad attuare le leggi regionali e che invece sono state messe a disposizione dei consiglieri di maggioranza ai quali la giunta, in questo assestamento, ha concesso di distribuire 50mila euro cadauno nei propri collegi elettorali per le finalità più stravaganti: dai campi di bocce, agli sgambatoi per cani, al restauro di fontane di piazza, agli addobbi natalizi".

I 60mila euro dell’assestamento di bilancio si aggiungono alle risorse già stanziate dalla Regione di cui potranno beneficiare le iniziative e gli eventi che si organizzano in città, come la Pandolfaccia (12.500), la Festa del mare (12.500), Il Paese dei Balocchi (7.500), Natale più (15.000), il Carnevale di Fano (40.000 e la Fano dei Cesari (40.000). A questi si aggiungono le risorse già aggiudicate attraverso il bando regionale cultura: Passaggi Festival (40mila euro), Cinefortunae (12mila euro), Centro studi Vitruviani (6mila euro).

Anna Marchetti