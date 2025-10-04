Serfilippi, attacco a Pesaro: "Finita l’egemonia"

"Dopo le regionali il baricentro politico si è spostato da Pesaro alle Vallate del Metauro e del Cesano". Il sindaco Luca Serfilippi si candida ad accompagnare il nuovo processo politico e a far assumere a Fano il ruolo di guida sul futuro dei servizi pubblici locali e delle scelte territoriali. "Ruolo – chiarisce – che il capoluogo, come riconosciuto dallo stesso sindaco Andrea Biancani, non è più in grado di svolgere. Pesaro paga il prezzo di aver lavorato molto per sé e poco per il territorio. I risultati elettorali parlano chiaro: Ricci ha vinto solo a Pesaro e nel comune di Vallefoglia del sindaco Palmiro Ucchielli, non nel resto della provincia, che si è sentita abbandonata. Così è stato per i servizi pubblici locali (idrico, rifiuti, gas e trasporti) e per Pesaro Capitale della Cultura".

Per Serfilippi, con il voto delle regionali "i cittadini hanno detto basta all’egemonia di Pesaro che pretendeva di decidere per tutta la provincia". Il sindaco di Fano fa un esempio concreto: "Per il servizio idrico, Fano ha chiesto la proroga dell’affidamento in house ad Aset, dal 2028 al 2030, ma l’Ato, senza confronto con i sindaci, ce l’ha negata nonostante Aset e Marche Mutiservizi sostengano che sia possibile".

E ancora: "Mi auguro che il pesarocentrismo sia finito e che si ristabiliscano criteri di equità". Il nuovo assetto politico e il contributo importante di Fano alla vittoria di Acquaroli e del centrodestra danno a Serfilippi - sindaco leghista che ha sostenuto la candidatura del collega di partito Enrico Rossi – la forza di suggerire ad Acquaroli "l’inserimento nella giunta regionale dei due candidati che hanno ottenuto più voti nelle vallate del Metauro e del Cesano: l’assessore uscente Francesco Baldelli di Fd’I e il sindaco di Cartoceto, Rossi, della Lega".

Serfilippi si sofferma poi anche sull’ex assessore regionale Stefano Aguzzi (FI) che non è stato rieletto: "Spero che Forza Italia valuti il suo importante risultato, non solo su Fano ma sull’intera provincia. Aguzzi è una persona di spicco, valida, che in Regione ha lavorato bene e che non va abbandonata".

Infine Serfilippi si rivolge agli alleati (nello specifico a Fd’I e FI ndr) a cui toglie ogni illusione su eventuali rimpasti di giunta. "Avendo vinto le regionali – chiarisce – non giova a nessuno destabilizzare l’esecutivo che finora ha lavorato in grande sintonia". Per Serfilippi la formula 2 (Lega), 2 (Fd’I), 1 (FI), 1 (Fano Cambia), 1 (Civici Fano) non si tocca anche se, dopo l’incontro dell’altro ieri con la giunta, non esclude un confronto con i segretari dei partiti di maggioranza per un’analisi del voto.

"Per accogliere – specifica – piccoli miglioramenti, senza guerre interne. I cittadini hanno confermato la fiducia nella giunta che governa da 1 anno e 3 mesi e la vice sindaco Loretta Manocchi (Fd’I) ha ottenuto un ottimo risultato (seppur non eletta perchè quarta dietro a Baldelli, Barbieri, Baiocchi ndr)".

"Non si può dire lo stesso – prosegue il sindaco – del centrosinistra che ha messo in campo gli ex assessori Fattori, Lucarelli, Mascarin e l’ex consigliere regionale del Pd Renato Minardi (nessuno eletto ndr)". Gli unici ‘promossi’ dal primo cittadino sono stati l’ex sindaco Massimo Seri e la consigliera uscente di M5S, Marta Ruggeri: "A loro, che ho già chiamato personalmente – conclude Serfilippi – rinnovo gli auguri di buon lavoro".