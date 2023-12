Serfilippi e Ilari: a volte ritornano

Candidati sindaci del centrodestra, torna a circolare il nome di Luca Serfilippi, insieme a quello di Gianluca Ilari (insieme nella foto): entrambi leghisti, l’uno è consigliere regionale, l’altro capogruppo in consiglio comunale. Serfilippi non è certo una novità, anzi stupisce che si torni a parlare della sua candidatura a sindaco dopo che solo due mesi fa il consigliere leghista aveva escluso di scendere in campo davanti al segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, giustificando tale scelta con ragioni di tipo personale e per coerenza verso i propri elettori. Si dice che su di lui sia tornato a fare pressing il presidente della Regione Francesco Acquaroli, anche se dopo il no a Salvini una diversa decisione di Serfilippi sarebbe difficile da far accettare al partito fanese. La Lega, infatti, dopo aver aspettato il consigliere leghista per mesi ed aver mal digerito il suo rifiuto, ormai ha voltato pagina puntando sul capogruppo Ilari: quest’ultimo avrebbe il gradimento di tutta la coalizione.

Il centrodestra deve comunque fare i conti con Giuseppe De Leo, candidato sindaco dell’area civica, che punta a riunire intorno al suo nome le quattro forze politiche (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc).

De Leo, che fin dall’inizio ha ripetuto di voler andare fino in fondo (quindi anche da solo) l’altro ieri si sarebbe incontrato ad Ancona con il presidente Acquaroli. E di candidati sindaci e situazione politica si è discusso nella consueta cena degli auguri prenatalizia della Lega che si è svolta ieri sera all’agriturismo Santa Cristina.

Qualche giorno di pausa, invece, per il centrosinistra che dopo aver individuato i quattro candidati sindaci per le primarie di coalizione (Samuele Mascarin di In Comune, Cristian Fanesi del Pd, Etienn Lucarelli dell’area civica e Cora Fattori di Più Europa) prima di chiudere definitivamente al campo largo, incontrerà di nuovo i Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, Fano dei Quartieri) prima della fine dell’anno.

