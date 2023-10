Serfilippi, endorsement su Aguzzi? "Ma la Lega faccia un nome suo"

Le coalizioni a caccia del candidato sindaco. Nella Lega il consigliere regionale Luca Serfilippi , nell’incontro del partito di lunedì sera, ha ribadito che, secondo il sondaggio da lui commissionato, il maggiore gradimento tra gli elettori lo ha Aguzzi e qualcuno l’ha inteso come un endorsement. Di tutt’altra idea il coordinatore regionale dei giovani Mario Alberto Rinaldi: "Non ci possiamo fermare a Stefano Aguzzi o a Giuseppe De Leo. La Lega è ben strutturata può esprimere altre candidature oltre a Serfilippi (che ha rinunciato)".

Intanto il sindaco Massimo Seri, a distanza di un mese, ha convocato di nuovo il centrosinistra: l’appuntamento è per mercoledì prossimo alle 18. L’obiettivo è "lavorare ad una piattaforma programmatica che, nel delineare una visione coraggiosa e innovativa della Fano dei prossimi anni, definisca il profilo e il percorso dell’alleanza". Mentre Seri si assume l’incarico di "motivare" le forze del centrosinistra che lo hanno sostenuto per due legislature, al Pd spetterà il compito non solo di dialogare con la coalizione attuale ma di allargare il confronto al cosiddetto campo largo. "Abbiamo tutto il tempo – commenta il consigliere comunale Enrico Nicolelli – per costruire il programma e la coalizione".

A questo proposito Nicolelli si chiede quale sia la posizione degli assessori Barbara Brunori e Etienn Lucarelli, che fanno riferimento alle liste del sindaco Seri: "Sono con noi o con il centrodestra? Dai loro comportamenti mi sembra di leggere un certo distacco nei confronti del centrosinistra, come se pensassero ad altro".

an. mar.