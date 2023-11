Serfilippi: "Il Comune pasticcia e perde i fondi per le strade"

"Ennesima figuraccia della giunta Seri che ha perso un finanziamento di centinaia di migliaia di euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali". E’ quanto denuncia il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, dopo la pubblicazione dell’esito del bando di 5,3 milioni di euro di cui hanno beneficiato i progetti di 10 Comuni oltre alla Provincia.

"La giunta – prosegue Serfilippi – non è stata in grado di inviare il progetto nei modi e nei tempi corretti e non ha incluso gli allegati come espressamente previsto dal bando. E’ stato come fallire un tiro a porta vuota. Un errore che dimostra come gli assessori fanesi siano concentrati sulle candidature anziché occuparsi dell’attività amministrativa". E ancora Serfilippi: "È sorprendente la quantità di figuracce che la giunta Seri continua a fare in ogni circostanza".

Replica Brunori: "La candidatura è stata inviata nei tempi e nei modi corretti stabiliti dalla Regione. Abbiamo presentato in maniera completa e precisa tutta la documentazione necessaria per accedere al finanziamento. Siamo stati esclusi, in modo cavilloso, solo perché il materiale da noi presentato non riusciva ad essere contenuto nei 30 Gb stabiliti. Pertanto, per garantire la qualità dei nostri contenuti, abbiamo fornito un link da cui scaricare gli stessi. Con atteggiamento prudenziale, successivamente, abbiamo effettuato un invio di 3 pec per la medesima documentazione. Nella più totale trasparenza e aderenza ai vincoli posti". Conclude Brunori: "Serfilippi, piuttosto che avventurarsi in annunci sensazionalisti, dovrebbe sapere che al momento i Lavori pubblici gestiscono lavori per 150 milioni di euro, di cui 50 provenienti dall’aggiudicazione positiva di bandi legati a fondi Pnrr".

an. mar.