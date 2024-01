Serfilippi ora attende l’investitura. E Forza Italia guarda alle civiche

Ora che Luca Serfilippi (Lega) ha dato la sua disponibilità al governatore Francesco Acquaroli (anche se lo stesso attende ancora una proposta ufficiale) qualcun altro nel centrodestra fanese comincia a dare segnali di insofferenza a proposito della sua candidatura a sindaco. C’è ad esempio chi fa notare come il consigliere regionale "con il rifiuto protratto per mesi ha sfinito tutti" e suggerisce di "trovare qualcun altro". Dopo aver detto no al segretario del suo partito Matteo Salvini, Serfilippi ha invece capitolato al pressing del presidente della Regione, dando la disponibilità a candidarsi a ridosso delle festività natalizie. "Prima c’è stato un ulteriore momento di confronto all’interno della Lega – fa sapere Serfilippi – poi ho comunicato la mia disponibilità al presidente Acquaroli". Malgrado questo, nel centrodestra, la sua candidatura non pare affatto scontata. Anzi c’è qualcuno che pensa "meglio De Leo di Serfilippi".

Quest’ultimo, però, non sembra abbia alcuna intenzione di stare un mese in graticola e di farsi consumare dal gioco della politica. Il percorso, però, non è affatto semplice. Forza Italia regionale, attraverso il commissario Francesco Battistoni, ha chiesto al centrodestra fanese (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc) di convocare "un tavolo allargato alle forze moderate e del civismo diffuso per scegliere il candidato migliore". L’obiettivo è quello di coinvolgere Giuseppe De Leo, candidato sindaco dell’area civica, ma anche Azione, Italia Viva e magari il civismo attualmente impegnato nel centrosinistra.

Un’apertura alle liste civiche, quella mostrata da Forza Italia, che De Leo ha deciso di cogliere immediatamente. "Sarà fondamentale arrivare a quest’appuntamento – scrivono le liste civiche per De Leo sindaco – senza investiture confezionate fuori dall’ambito territoriale di competenza, che abbia al centro il programma e la proposta politica in grado di mettere insieme le migliori risorse della città. In seguito individuare il candidato sindaco che per serietà e competenza avrà il maggiore gradimento della coalizione e della pubblica opinione".

La proposta di un "tavolo permanente di lavoro dell’alleanza di centrodestra, aperto alle formazioni politiche e alle liste civiche che condividono un progetto di rilancio della città" trova d’accordo anche il coordinatore provinciale Udc, Vittoriano Solazzi che suggerisce di procedere in tempi stretti. Solazzi specifica la necessità "di rimettere ai soggetti politici comunali e provinciali il confronto sulle priorità programmatiche dell’alleanza, la sua estensione oltre i tradizionali partiti e la scelta del candidato sindaco più rispondente al progetto politico da sottoporre al giudizio degli elettori".

Sulla convocazione di un incontro politico cittadino aperto al civismo e ai partiti moderati non si esprime il segretario della Lega Alessandro Brandoni che, vista la delicatezza della situazione, sceglie il "no comment" mentre frena la coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, Loretta Manocchi: "Saranno eventualmente le segreterie regionali a convocare un tavolo dove si possano sedere tutti i livelli dei partiti, locale, provinciale e regionale. Noi a Fano vogliamo vincere, sappiamo della disponibilità di Serfilippi, ci aspettiamo che le segreterie regionali che finora hanno gestito le candidature, insieme al presidente Acquaroli, trovino la sintesi".

Anna Marchetti