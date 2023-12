Serfilippi sul ring contro Biancani: "Ha scippato 30mila euro a Fano"

Nuovo capitolo nel confronto-scontro Fano-Pesaro, con la Città della Fortuna che perde 30mila euro a vantaggio del capoluogo: si tratta delle risorse regionali per la tappa del 16 maggio del Giro d’Italia 2024 (Martisicuro-Fano), ’stornate’ in favore della Capitale della Cultura 2024. E’ stato il consigliere Luca Serfilippi a sputare il rospo, raccontando ciò che considera un vero ’scippo’: "Il mio emendamento originario – dichiara il consigliere leghista – era di 100mila euro, poi ridotti a 70mila perché 30 sono stati dati a Pesaro per un altro evento. Proverò in sede di bilancio, in aula il 21 e il 22 dicembre, a riprendere per Fano quello che gli è stato tolto". L’attacco di Serfilippi è contro il consigliere del Pd, il pesarese Andrea Biancani: "E’ lui – incalza – che ha indotto la commissione bilancio, riunita ieri, a sottrarre 30mila euro a Fano per destinarli alla ‘Settimana internazionale Coppi e Bartali’ (che partirà da Pesaro martedì 19 marzo). Un altro sgarbo di Biancani e del Partito democratico nei confronti di Fano".

Il consigliere Serfilippi ricorda che "la ‘Settimana internazionale Coppi e Bartali’ sarà finanziata all’interno del bando accoglienza, mentre il Giro d’Italia è un evento straordinario, che necessita di 100mila euro: quest’anno per l’arrivo a Fossombrone sono stati spesi 200mila euro". Ma Serfilippi si leva un altro sassolino dalla scarpa: "Dispiace che Pesaro chieda i fondi alla Regione, ma non li condivida con nessun altro Comune della nostra provincia: per Pesaro Capitale della Cultura, infatti, nemmeno un euro è stato dato a Fano e alle altre città della provincia".

E ancora Serfilippi: "Ricordo che Pesaro è diventata Capitale Italiana della Cultura 2024 grazie al progetto che puntava al coinvolgimento di tutta la provincia. Invito pertanto la città di Pesaro a non limitarsi a dedicare, in occasione della Capitale della Cultura, una settimana ad ogni singolo Comune, ma a finanziare gli eventi che si terranno e a non lasciare tutti i costi a carico delle singole amministrazioni comunali: al momento neppure un euro è stato dato a Fano e alle altre città della provincia". Conclude Serfilippi: "E’ ora che i consiglieri regionali del Pd, Biancani in testa, la smettano di affossare Fano per portare benefici a Pesaro".

an. mar.