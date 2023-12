Seri ai saluti: "Ma lascio una città accogliente"

Nel suo ultimo anno da sindaco, Massimo Seri scrive ai suoi concittadini: "Vi ringrazio per avermi sostenuto con attenzione e un affetto che aveva il sapore di famiglia. L’augurio è che questi anni insieme siano stati uno scambio: voi avete dato a me, ma spero di aver dato anche io qualcosa a voi. Non solo nel ruolo amministrativo e istituzionale, ma nell’ascolto, nell’attenzione, nella cura, nell’accoglienza, nei pensieri, nelle parole e nelle emozioni. Quanti cantieri e opere hanno visto la luce e tante ne vedranno. Le scelte innovative nel sociale, l’attenzione ai servizi alle persone, i risultati conseguiti nel turismo, il fermento culturale che non si registrava da molto tempo, le acquisizioni importanti come l’area del parco o ex-asilo Manfrini. Penso alla nascita del centro internazionale di ricerca con tre università e due centri di ricerca più importanti d’Italia. Quanti momenti di tensione e paura abbiamo affrontato insieme: la bomba, la pandemia, il terremoto. Se non fossimo stati uniti e coraggiosi non ce l’avremmo fatta. E poi i tanti momenti belli e memorabili, le mostre come quella dedicata all’uomo vitruviano, le recenti scoperte dei resti vitruviani o la splendida Pala del Perugino. Quanto è diventata bella Fano in questi anni. Dal recupero del Pincio alla Darsena Borghese, passando per tante altre riqualificazioni, alcune ancora in corso. Infine l’attenzione ai quartieri dove abbiamo cercato di migliorare la qualità di vita, i servizi e gli spazi pubblici. Mi piace sottolineare l’impegno internazionale di Fano: tanti progetti e finanziamenti europei, la presenza nella cooperazione internazionale che ha reso Fano protagonista in contesti prestigiosi". Poi Seri si sofferma sulle cose intangibili: "Questo – conclude – è anche il mio vanto: l’aver lasciato l’eredità di una città che sa accogliere, che include e non lascia indietro nessuno".