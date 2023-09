Seri chiama la maggioranza a Fano: subito arrabbiatura generale

"Il sindaco divide il campo progressista e chiude al campo largo". Non è affatto piaciuta a Fano Ribella, la mossa di Massimo Seri di convocare per mercoledì un incontro con le forze politiche dell’attuale maggioranza escludendo, pertanto, M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi e Verdi. Sindaco uscente, non più ricandidabile, Seri sembra voler tenere saldamente in mano le redini del ‘gioco politico’ "in vista – si fa notare – della sua candidatura alle Europee del 2024 o alle Regionali dell’anno dopo".

La mossa di Seri, comunque, è aspramente criticata dalla lista civica Fano Ribella: "Ci chiediamo se questo stia bene al Pd e ci appelliamo al suo senso politico". Fano Ribella sottolinea la mancanza, da parte del primo cittadino, "di una visione della città futura e delle novità da mettere in campo". "Noi rileviamo interventi pubblici – proseguono – che vanno a deturpare il paesaggio di Fano difeso in tanti anni, vedi capannone al porto, convento trappisti, viale Cairoli e strada di Gimarra. Nessun politica di sviluppo industriale, quasi assenza di rapporti con la classe imprenditoriale della città. Nessuna previsione di Piani di insediamento produttivi. Varianti, strade colabrodo, alberi solo da tagliare, parco urbano inchiodato, caserma ferma, porto turistico fallito. Ancora non si capisce quale sia la strategia di sviluppo di Aset e quale fine faranno i Servizi alla persona per non parlare della sanità derubricata dall’agenda di questa amministrazione. Disagio sociale mai visto a Fano fino a far parlare di presenza in città di baby gang. Ma dove vive il sindaco?".

Diversa la reazione di M5S: "E’ naturale che non ci abbiano invitato, noi siamo all’opposizione: non può essere Seri il promotore di una iniziativa politica che guardi al campo largo". Anzi Mazzanti pensa che se l’attuale centrosinistra riuscisse a superare le divisioni interne potrebbe diventare un interlocutore più affidabile. "Se non vogliono neanche parlarci... – commenta Luciano Benini di Bene Comune – Non possiamo sposare chi non ci vuole".

Anna Marchetti