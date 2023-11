Seri: "Correte con me alla Collemarathon"

E’ un invito a prendersi cura di sé adottando uno stile di vita più salutare. Ma è anche un suggerimento a percorrere un tratto di strada insieme (42 chilometri, a dire il vero) perché "certe sfide della vita si vincono più facilmente in compagnia". Il sindaco di Fano Massimo Seri lancia così una sfida ai fanesi e alle fanesi, quella di correre con lui la prossima Collemarathon. E allo stesso tempo invita i sindaci di Mondolfo, Mondavio, San Costanzo e Terre Rovesce a fare lo stesso nei loro territori, in cui il prossimo 5 maggio si correrà la 20esima edizione della ‘maratona dei valori’ dalle colline al mare. "Avevo promesso agli organizzatori della Collemarathon - ha esordito Seri nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Corro con il sindaco’ -, dopo aver già partecipato a due maratone e una mezza maratona, che l’avrei corsa indossando la fascia da sindaco. Dopo dieci anni di mandato, mi resta solo questa possibilità. Allora questa 20esima edizione la vorrei correre con voi cittadini, per centrare insieme questo obiettivo, perché facendo le cose insieme si possono raggiungere traguardi impensabili. Quindi vi propongo di iniziare a prepararci fin da oggi a questo appuntamento, allenandoci e avviando un percorso che ci porterà a disputare o la maratona o la mezza. E’ anche un modo per incentivare sani stili di vita, con una corretta alimentazione, sfruttando l’attività fisica per ottenere importanti vantaggi per la salute. A corollario anche tavole rotonde e seminari, che ci permetteranno di affrontare questo bellissimo mondo da tutte le angolazioni". A sposare questo progetto tante associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere a 360 gradi il valore dello sport. Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha evidenziato: "Ho risposto con entusiasmo all’appello che mi è arrivato da Seri".

Tiziana Petrelli