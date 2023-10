Seri porta i suoi in Parlamento. Spunta Richetti

Gita a Roma per il sindaco Massimo Seri e suoi fedelissimi delle civiche e di Azione. Qualcuno pensa che sia stata l’occasione per far conoscere ai dirigenti romani del partito di Calenda, il seguito di cui gode il primo cittadino. Con lui c’erano, tra gli altri, Edoardo Carboni (ex Noi Giovani), già iscritto ad Azione insieme all’ex capogruppo di Noi Città Enrico Cipriani che, invece, era assente per motivi di lavoro. C’erano anche gli assessori Etienn Lucarelli e Barbara Brunori e il consigliere di Noi Città Pietro Valori e diverse altre persone, per un totale di una quindicina di partecipanti.

Tutti insieme per visitare il Parlamento e incontrare il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti. Assente il socialista Mirco Pagnetti della lista civica Insieme è Meglio. "Non era un’iniziativa di Azione – assicura Pagnetti – ma delle civiche. Due mesi fa il sindaco ci aveva promesso di portarci in Parlamento". "Azione non c’entra – assicura Pietro Valori –. Richetti era il contatto di Seri per accedere alla Camera. Abbiamo incontrato anche l’onorevole Antonio Baldelli". Ancora incerte le date per la formazione del nuovo gruppo consiliare di Azione che dovrebbe essere formato da Stefano Marchegiani, Giampiero Pedini, Enrico Cipriani ed Edoardo Carboni. In realtà Cipriani e Carboni, pur iscritti, non sembrano intenzionati a lasciare le civiche. La punizione di togliere le tessere, annunciata da Marchegiani, sarebbe al momento ‘congelata’ anche per l’intervento dello stesso Seri.

Anna Marchetti