Seri sui candidati:: "Le primarie sono l’unica strada"

Gli ultimi aggiornamenti sugli aspiranti sindaci. Da ieri nel centrosinistra sono due i candidati sindaci in campo: oltre all’assessore Samuele Mascarin di In Comune, che ha lanciato la sua candidatura a marzo di quest’anno, è sceso in campo anche l’assessore Etienn Lucarelli, in rappresentanza dell’area civica di centrosinistra.

Si attende ora di conoscere il candidato sindaco del Pd, che potrebbe puntare sul vice sindaco Cristian Fanesi, e la decisione di + Europa, che entro il fine settimana scioglierà il nodo delle primarie, mentre è già nota la posizione di Azione contraria al ricorso alle urne per l’individuazione del candidato sindaco. Il primo cittadino Massimo Seri, esponente di Azione, ormai proiettato verso l’Europa, non vede all’orizzonte nomi su cui possano convergere tutte le forze del centrosinistra, da quelle che hanno governato la città per 10 anni ai Progressisti per Fano (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, La Fano dei Quartieri) e quindi considera le primarie come una strada obbligata.

"Se qualcuno ha i nomi di candidati sindaci che possano unire – afferma – non è più il momento di tenerli nascosti, ma è ora di di tirarli fuori. Altrimenti, oltre alle primarie, non ci sono altri strumenti per scegliere". In ogni caso Seri guarda con piacere all’esperienza del civismo che continua oltre la sua candidatura. "Non c’è dubbio che quella delle liste civiche – commenta – sia stata una esperienza positiva che ha prodotto risultati significativi sia per quanto riguarda gli assessori (con Barbara Brunori ai Lavori pubblici ed Etienn Lucarelli al Turismo e Attività economiche) sia per i risultati prodotti visto il contributo che i due amministratori delle liste civiche hanno dato al raggiungimento dei risultati della giunta".

"Alla luce di queste valutazioni non posso che apprezzare – prosegue il sindaco – la decisione di Lucarelli di impegnarsi in prima persona come candidato". Per quanto riguarda il futuro del primo cittadino, Seri conferma l’interesse per le elezioni Europee in linea con il suo impegno a livello internazionale.

Tutti in attesa del Pd. Intanto il Partito democratico tra ieri sera (segreteria e direttivo) e oggi pomeriggio (assemblea comunale) discute e decide sul ricorso alle urne per scegliere il futuro candidato sindaco, Riccardo Tonti Bandini, espressione di Futuro democratico, l’area minoritaria del partito, boccia le primarie, considerandole "uno sbaglio". "Anche il Pd – assicura – ha il proprio candidato ma essendo il partito di maggioranza relativa di questa amministrazione e la forza politica con più storia, sente la responsabilità di provare tutte le strade per costruire un campo largo con i Progressisti per Fano 2050. Però il Pd deve esprimersi presto, fermando chi ha già fatto fughe in avanti (il riferimento è a Mascarin ndr) altrimenti rischia di farsi dettare la linea da altri e questo sarebbe un errore politico. Una coalizione unita non presenta 3-4 candidati sindaco, e in questo momento colui che ne è il garante (il sindaco Seri ndr) non può garantire nulla oltre a se stesso perché è appena entrato in un partito (Azione) e molto probabilmente parteciperà alle concomitanti elezioni Europee come candidato. Una coalizione si costruisce negli anni, ci vuole una visione lungimirante, capacità politica, e soprattutto la volontà di fare un’alleanza forte". Dura la critica di Tonti Bandini nei confronti dell’Amministrazione Seri: "In questi anni si è lavorato per scomporre perché se si fosse lavorato per costruire oggi avremo una maggioranza di centrosinistra fortemente strutturata e unita e l’accordo con le altre forze progressiste sarebbe già stato siglato, come avvenuto in altre città. Le primarie sono un errore perché tolgono, a tutti i protagonisti politici della maggioranza, lo sguardo sul vero obiettivo che è vincere le elezioni e non promuovere se stessi, gruppi o pensare a riposizionamenti strategici".

Nel centrodestra si decide dopo Natale Mentre circola un nuovo sondaggio, questa volta commissionato, almeno così pare, da Giuseppe De Leo (candidato sindaco dell’area civica di centrodestra), Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc rinviano a dopo Natale, se non addirittura all’anno nuovo, la decisione sul candidato sindaco: se convergere su De Leo o puntare su un nuovo nome, come potrebbe essere quello del capogruppo della Lega, Gianluca Ilari.