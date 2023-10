Seri: "Vietato sprecare l’acqua"

Risparmio idrico e limitazione dell’uso dell’acqua potabile: da venerdì è in vigore l’ordinanza anti spreco del sindaco Massimo Seri. Superata indenne l’estate, Fano, come il resto della provincia, si ritrova in pieno autunno a fare i conti con la siccità. Anche se da oggi il tempo dovrebbe cambiare c’è il timore che le precipitazioni previste per le prossime settimane non siano di entità tali da riportare ad una situazione di tranquillità. Per queste ragioni il Comune ha deciso di vietare l’uso dell’acqua potabile per l’innaffiatura di orti e giardini, per il lavaggio di cortili, piazze e di veicoli a motore. E’ vietato anche riempire piscine, fontane o vasche da giardino o utilizzare l’acqua potabile per tutti gli usi diversi da quello alimentare o per l’igiene personale.