Serie A2: Ultimi Playoff e Movimenti di Mercato tra Juvi Cremona e Fortitudo

La mappa della nuova serie A2 sta per completarsi grazie agli ultimi scampoli di playoff: quelli che spediranno una fra Rimini e Cantù in serie A, e la doppia finale che dalla B farà fare il salto al piano di sopra ad altre due formazioni. Nel frattempo, si muove il mercato: alla Juvi Cremona, che ha confermato in panchina coach Luca Bechi, potrebbe approdare l’ex biancorosso Michele Serpilli, retrocesso in B con Piacenza, dove però non resterà. Mentre la Fortitudo dopo l’arrivo del nuovo general manager Flavio Portaluppi è sulle tracce del pivot Lorenzo Benvenuti, uno dei pochi centri italiani di ruolo in circolazione, visto quest’anno a Cento. Brindisi ha firmato l’ex Nardò Aristide Mouaha, bel torello nato in Camerun ma con lo status di italiano. Scafati, dopo la retrocesisone, è scatenata: ha messo a segno un altro acquisto con la presa della guardia argentina Lucas Fresno e insegue Rei Pullazi, non confemato da Udine; saltato invece il ritorno di Monaldi che alla fine ha deciso di rimanere a Rieti. Forlì, eliminata da Rimini in semifinale, sceglie la continuità e conferma in panchina Antimo Martino, mentre Avellino, dov’è arrivato Buscaglia, sarebbe sulle tracce dell’ex Vuelle Valerio Mazzola. Un altro ex biancorosso cambia maglia: si tratta di Lorenzo Tortù che ha preso la strada di Torino.

Intanto, Cividale del Friuli annuncia l’arrivo della guardia Luca Cesana e si prepara a tamponare la probabile partenza di Giacomo Dell’Agnello: che possa essere Pesaro la sua nuova meta è possibile. Tra le due parti è aperta una trattativa che ha avuto uno stallo dopo la contro-proposta del suo agente che, per il momento, è parecchio distante dall’offerta della Vuelle. La società di via Bertozzini è vincolata dai contratti biennali in essere, alcuni dei quali abbastanza onerosi, che oggi non consentono voli pindarici ma l’estate è lunga e la sensazione è che alcuni di questi giocatori finiranno per sedersi al tavolo per valutare con la dirigenza la possibilità di transare. Uno di questi potrebbe essere Simone Zanotti, che ha avuto poco spazio durante la stagione (14’ di media) ed è nel mirino di Livorno, dove appare sempre più probabile l’approdo di Andrea Diana dopo la rinuncia di Ramagli, quando pareva tutto fatto.

Il pacchetto lunghi, con l’annuncio da parte di Leka che si vira verso un pivot americano, mette già De Laurentiis - in caso di permanenza - nell’ottica di fare il cambio del centro straniero, mutando quindi le prospettive di un uomo che durante questa stagione ha dovuto giocare anche più di quello che le sue forze gli concedevano. Così facendo si diventa sicuramente più forti nella posizione di 5, ma è in quella di ala forte che lo staff vuole cambiare qualche dinamica perché sia Zanotti che Lombardi hanno mostrato dei limiti nel gioco vicino a canestro. Ecco spiegata la caccia a Giacomo Dell’Agnello, fra l’altro nato proprio a Pesaro nel 1994, quando papà Sandro vestiva la maglia della Scavolini. Un elemento capace con quel semigancetto nel cuore dell’area di creare parecchi problemi alle difese ma con buona mano anche da tre punti: uno di quei giocatori con doppia dimensione che finisce per essere un playmaker aggiunto. E se Pesaro dovesse riuscire ad agganciarlo, uno fra Lombardi e Zanotti sarebbe di troppo. Intanto oggi lo staff biancorosso comincia il camp a Durazzo organizzato da Spiro Leka che ha invitato ad affiancarlo i suoi assistenti Baioni e Pentucci, oltre al preparatore Venerandi. Magari qualche decisione strategica potrebbe nascere anche in Albania.

Elisabetta Ferri