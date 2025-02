Serie B interregionale, la fase 2. Ecco le sfide per le marchigiane

Usciti i calendari della seconda fase del torneo di serie B Interregionale, in cui le 12 formazioni del girone E marchigiano si uniscono alle 12 del girone F laziale, portandosi dietro i punti ottenuti nella prima fase (ma solo con le squadre provenienti dal proprio girone, contro le quali non rigiocheranno). Nello specifico, le prime 6 del girone E vanno a formare un girone Play In Gold assieme alle prime 6 del girone F, ripartendo da questa classifica: Carver Roma 16; Matelica, Loreto Pesaro 12; Recanati, Bramante Pesaro, Viterbo, L’Aquila, Cagliari 10; Ozzano, Porto Recanati, Pescara 8; Amatori Pescara, Stella Roma 6. Prime 8 ai play-off, le altre quattro, dopo le 12 giornate previste con 6 partite di andata e altrettante al ritorno, si fermano chiudendo la stagione e rimanendo in serie B Interregionale.

Nella prima giornata, Loreto Pesaro-Cagliari, Porto Recanati-Stella Roma, entrambe sabato 15 febbraio in anticipo serale (rispettivamente alle ore 21 e alle 21.15), mentre domenica 16 febbraio alle 18 L’Aquila-Bramante Pesaro, Recanati-Carver Roma, Viterbo-Matelica, Amatori Pescara-Ozzano. Ultima giornata domenica 27 aprile. Loreto Pesaro e Matelica puntano al primo posto che darebbe il vantaggio del fattore campo nei play-off, hanno 12 partite a disposizione per recuperare le quattro lunghezze di distacco dalla Carver Roma, che ha disputato una prima fase eccezionale nel girone laziale, che a diversi addetti ai lavori è apparso comunque dal livello medio un po’ più basso di quello marchigiano. Staremo a vedere.

Le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto della prima fase vanno invece a formare il girone Play In Out, ripartendo così: Palestrina, Vasto 14; Ostia, Val di Ceppo, Ferentino, Goldengas Senigallia 12; Civitanova, Roseto 10; Castel San Pietro, Teramo 8; Mondragone, Pescara Basket 4. Nella prima giornata, sabato 15 febbraio gli anticipi Mondragone-Teramo, Pescara Basket-Civitanova, Ostiense-Castel San Pietro, domenica 16 febbraio alle 18 Ferentino-Goldengas, Val di Ceppo-Vasto, Roseto-Palestrina. Senigallia, che nel corso del torneo ha rivoluzionato il roster (dentro Clementi, Soviero, Carrara, fuori Druda, Arceci e Tamboura) debutta dunque in trasferta.

Anche qui ultima giornata il 27 aprile, le prime 3 si salvano subito, l’ultima scende subito e le classificate dal quarto all’undicesimo posto fanno i play-out con tabellone tennistico (la quarta contro l’undicesima, la quinta contro la decima e via dicendo) per stabilire altre due retrocessioni. In pratica che perde sia il primo che il secondo turno dei play-out finisce in serie C assieme alla squadra che sarà già retrocessa direttamente arrivando al dodicesimo e ultimo posto di questa seconda fase.

Andrea Pongetti