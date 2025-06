Serie C: Crisi economica colpisce club, Spal fuori dal campionato 2025/2026

Se per la Vis, grazie ad un eccelsa solidità economica, iscriversi al prossimo campionato risulta essere una formalità lo stesso non lo si può affermare per tante altre squadre. Le maggiori garanzie economiche richieste per iscriversi in serie C stanno mettendo in grave difficoltà diverse compagini.

La Spal infatti nella giornata di ieri ha comunicato che "ufficialmente il club non disputerà il campionato di Serie C 2025/2026. Si tratta di un epilogo doloroso maturato dopo numerosi tentativi di individuare soluzioni concrete che potessero garantire la continuità del progetto sportivo". Per il club estense è ora molto elevato il rischio di ripartire dall’eccellenza. Sarà l’Inter Under 23 ad ereditarne il posto.

Dal 24 giugno, la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) data limite posta attraverso una proroga per presentare la documentazione, comunicherà poi alle società se le loro domande sono state accolte o meno.

Se il Brescia sta cercando di salvarsi sul filo del rasoio, con il Sindaco Laura Castelletti che sta provando a far rilevare il club di Cellino, non versante della quota, all’Ospitaletto (società neopromossa in Lega Pro) così da evitare il primo clamoroso fallimento dopo 114 anni di storia; la Lucchese ha già mollato la presa, vanificando così la salvezza ottenuta ai playout.

La curva Ovest toscana diramando un comunicato nella giornata di ieri ha già fatto sentire la sua voce: "Ormai abituati da tanti anni a delusioni sportive e risultati sconfortanti abbiamo affrontato la situazione con i piedi di piombo non credendo ciecamente a chiunque millantasse piani fantascientifici per tenere in piedi la baracca. Tutti gli attori che hanno partecipato a questa squallida commedia ci hanno messo del loro".

Le ipotesi sono ormai due: o l’acquisizione del titolo di una formazione di serie D, con il Ghiviborgo in vantaggio sulle altre o la ripartenza dall’Eccellenza. Pro Patria, Ravenna e Legnago Salus le prime ad essere in lista per il ripescaggio.

Lorenzo Mazzanti