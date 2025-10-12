Serie D Fossombrone a caccia di punti preziosi. Davanti avrà un forte Teramo ancora imbattuto

Oggi alle 15 il Fossombrone sfiderà il Teramo. Il Fossombrone, reduce da due sconfitte — in campionato con la Vigor Senigallia e in Coppa Italia contro l’Ancona — cerca punti preziosi contro il Teramo, ancora imbattuto. I due derby consecutivi hanno messo a dura prova i metaurensi, che non sono riusciti a portare a casa risultati positivi. Entrambe le sfide hanno evidenziato le difficoltà realizzative degli uomini di Giuliodori, chiamato a schierare la formazione migliore per affrontare il più attrezzato Teramo, che arriverà al "Bonci" con il terzo attacco del campionato, forte di 12 reti realizzate. Agli indisponibili si aggiungono Agogo e Likaxhiu: il primo alle prese con il recupero da un infortunio alla spalla, mentre il centrocampista classe 2000 dovrà scontare, per la seconda volta in stagione, un turno di squalifica a causa della doppia ammonizione rimediata domenica contro la Vigor. Il Teramo, in settimana, ha perso Messori: il centrocampista biancorosso, uscito anzitempo contro la Maceratese, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un periodo ancora incerto ma certamente lungo. La società abruzzese è già alla ricerca di un sostituto e, nel corso della settimana, ci sono stati contatti per ingaggiare il centrocampista dell’Ascoli Gianluca Carpani, anche se la trattativa resta complessa. Nel frattempo si valutano altre opzioni, come quella che porta al classe ’94 ex Campobasso e Ascoli, Luca Baldassin.

Così in campo. Fossombrone (4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Imbriola, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli, Arcangeli; Kyeremateng, Sanè. A disposizione: Ubertini, Kljaic, Brisku, Procacci, Mancini, Gesua, Valmori, Antonelli, Giometti. All.: Marco Giuliodori Teramo (4-3-2-1): Torreggiani; Bruni, Della Quercia, Botrini, Pietrantonio; Angiulli, Vitali Borgarello, Salustri; Sereni, Pavone; Nanapere. A disposizione: Sonko, Cipolletti, Persano, Iannone, Alessandretti, Costanzi, Maiga Silvestri, Seck, Fall. All.: Marco Pomante

Valerio Paganelli