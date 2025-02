Serie D Fossombrone, ad Ascoli match clou per la classifica

Oggi il Fossombrone va in trasferta sul campo dell’Atletico Ascoli per un altro match importante. "È la seconda volta che le due squadre si incontrano ad Ascoli Piceno in serie ‘D’- ricorda Francesco Tramontana, storico della società forsempronese- e nell’unico precedente del dicembre 2023 la gara finì zero a zero, al termine di novanta minuti molto equilibrati e combattuti. È, quella di domenica, una gara importante, come importanti saranno tutte le gare da qui alla fine, perché i punti cominciano ad essere pesanti ed il calendario, quando mancano undici gare al termine, comincia ad accorciarsi. Ovvio che in casa forsempronese ci sia la voglia ed il desiderio di tornare a casa con un risultato positivo per rimpinguare una classifica ad oggi molto positiva, tuttavia non sarà semplice, sia per lo spessore dell’avversario ma anche per il fatto che ogni partita di questo campionato si sta rivelando una battaglia, in un girone (F) che di questa serie D è probabilmente e senza grossi margini di dubbio il girone più competitivo. Un raggruppamento di ferro, nel quale tecnica, agonismo ed equilibrio la fanno da padrone, in generale con un livello qualitativo probabilmente più alto di quello della scorsa stagione". Disponibile Leonardo Pandolfi (foto) che ha scontato la giornata di squalifica. In classifica generale gli ascolani hanno due punti in meno del Fossombrone, sette giorni fa hanno strappato un pareggio (1-1) a L’Aquila. All’andata al ‘Bonci’ di Fossombrone vinsero i ragazzi di mister Fucili per 1 a 0 grazie ad una rete di Riccardo Pandolfi. Per questo match odierno ritorna disponibile Leonardo Pandolfi che ha scontato la giornata di squalifica. Si gioca alle 14,30 al "Don Mauro Bartolini" di Ascoli.

Così in campo. Atletico Ascoli: Pompei, Nonni, Mazzarano, Severini, Olivieri, Maio, Minicucci, Vecchiarello, Feltrin, Camilloni, Ascoli. A disp: Galbiati, Baraboglia, Scimia, Valentino, Ceccarelli, D’Alessandro, Antoniazzi. Didio, Coquin,. All Seccardini. Fossombrone: Bianchini, Bianchi, Urso, Giunchetti, Procacci, Amerighi, Bucchi, Podrini, Pandolfi R, Kyeremateng, Casolla. A disp. Amici, Pagliari, Thiane, Camilloni, Riggioni, Pandolfi L., Broso. All. M. Fucili.

Arbitro Pierludovico Arnese di Teramo

Amedeo Pisciolini