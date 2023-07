Serpente in Baia Flaminia a Pesaro, striscia in spiaggia: il video dei bagnanti

Pesaro, 4 luglio 2023 – Un serpente strisciante sulla spiaggia di Baia Flaminia, a Pesaro. E’ stato prontamente filmato da alcuni bagnanti che ieri, all’ora del tramonto, se lo sono trovato davanti. Con loro grande stupore. Il tratto scelto dall’esemplare per la ‘passeggiata’ è però quello libero, senza ombrelloni. Certamente comunque molto affollato nei weekend.

Un frame del video con il serpente sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro

Avrebbe provocato un fuggi fuggi generale se fosse stato avvistato domenica. Chi lo ha ripreso poi ha postato il video sui social, in alcuni gruppi cittadini.

I rettili in generale sono il terrore di molte persone, ma costituiscono anche un pericolo serio. E’ di oggi la notizia riportata dal Carlino di un giovane sammarinese finito in terapia intensiva dopo essere stato morso dal serpente che teneva in casa.