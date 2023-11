Serpieri, domani giornata di studi

Le celebrazioni per il bicentenario della nascita di padre Alessandro Serpieri, scienziato, pedagogo e divulgatore, tornano a Urbino per un’intera giornata di studi, domani. L’evento sarà incentrato su “Sismologia e fisica dell’Ottocento“ e si svolgerà nella Sala Serpieri del Collego Raffaello, in piazza della Repubblica, dalle 9,30. La giornata sarà ripartita in due filoni, a propria volta suddivisi in altrettante sessioni: il primo di mattina, fino alle 13, dal titolo “Tra passato e presente, le origini della sismologia in Italia e l’opera di Alessandro Serpieri“, il secondo di pomeriggio, dalle 15 alle 18,20, dal titolo “Fisica teorica e applicata nell’Ottocento. L’opera di Alessandro Serpieri“. Al termine, ci sarà la visita guidata al Gabinetto di fisica dell’Università di Urbino, che è il soggetto promotore dell’incontro.

