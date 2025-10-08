Serra Sant’Abbondio ha aderito alle giornate indette dal FAI

L’assessorato alla cultura del Comune di Serra Sant’Abbondio ha aderito alla Giornate FAI d’Autunno di sabato e domenica. Forte dei risultati positivi ottenuti nelle precedenti edizioni di primavera e d’autunno che hanno visto oltre 200 visitatori, il paese mette in mostra sé stesso e l’Ecomuseo della Civiltà Appenninica Umbro-Marchigiano (Muap). Il programma delle visite guidate prevede questi orari: sabato 11 dalle 14,30 alle 18 domenica 12 dalle 10,30 alle 12,30 pomeriggio dalle 14,30 alle 18.

L’assessorato ricorda che sia il Muap che il Borgo sono pienamente accessibili ai disabili. "A Serra Sant’Abbondio i nostri ristoranti e bar hanno preparato per gli ospiti Fai – spiegano l’assessore Manuela Ciaruffoli, le consigliere del comune Marinella Frattesi e Gioia Menotti e la referente Fai Bianca Vaoudagna – un menù ad hoc per una gustosa pausa a prezzi calmierati. I volontari nelle giornate Fai, e facendone richiesta al comune in altri giorni, accompagneranno i visitatori alla scoperta del borgo la cui storia antica e recente è riassunta all’Ecomuseo Muap attraversando le sue sale si intraprende un viaggio temporale che parte dai reperti umbro-piceni, gallici ed etrusco-romani ritrovati sul territorio e risalenti ad oltre 2.300 anni fa, arrivando ad un passato recente in cui, usando, come chiave d’accesso, la dimensione della comunità, le sue modalità di vita e lavoro nonché il suo rapporto con il territorio e il paesaggio, si conosce un patrimonio fatto di saperi, mestieri, usanze e valori culturali ereditati dalle generazioni passate.

Dallo scorso anno l’assessorato alla cultura offre progetti e laboratori alle Scuole durante i quali i giovani studenti riscoprono le loro radici. Si viene a Serra Sant’Abbondio alla ricerca di “saperi“ e si scoprono “tesori“. I “saperi“ di una cultura che si stratifica nei suoi vicoli pieni di storia, nelle leggende che si tramandano facendoci immaginare tempi passati, e i “tesori“ di collaborazioni feconde che danno forza al futuro di una piccola comunità accogliente che, nella cooperazione proficua trova il valore aggiunto di ogni iniziativa condivisa".

Amedeo Pisciolini