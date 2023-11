Serrungarina accende il Natale

L’associazione Metauro Eventi organizza il 26 novembre, il 3 e l’8 dicembre la 9^ edizione del Mercatino di Natale a Serrungarina di Colli al Metauro. L’evento è stato presentato alla Confcommercio Marche Nord. "Serrungarina – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti - è uno dei borghi più belli della nostra provincia e fa parte del progetto di promozione turistica di Confcommercio Itinerario della Bellezza. I mercatini sono eventi che favoriscono il prolungamento della stagione turistica. Un grazie alle Pro loco e associazioni". Ha proseguito il sindaco Pietro Briganti: "Ringrazio Confcommercio per questa importante vetrina che regalerà tre giornate entusiasmanti".

Ricco e variegato il programma con tanti appuntamenti per ogni età. È entrato nel dettaglio il presidente di Metauro Eventi, Enrico De Marchi: "All’interno del borgo stand gastronomici, bar e una tensostruttura riscaldata. Si troveranno la via dedicata alle Scuole, la Casa di Babbo Natale, l’animazione, il set fotografico, spettacoli fissi e il teatrino, insieme ai mercatini e le osterie. Grande protagonista l’arte: tante, infatti le mostre che si potranno visitare. Quella degli scalpellini di Sant’Ippolito, la galleria ’Scarti d’autore’, la rassegna ’Arte nelle mani con pasta, acquerello e argilla’, l’esposizione di pittura e quella fotografica. Ad animare le giornate gli zampognari del Montefeltro e Babbo Natale sui trampoli, il concerto della banda Musicando in piazza Serafini e lo spettacolo delle sculture in ghiaccio, il concerto del 3 dicembre della band ’Island girl’, un gruppo di ragazze dagli 11 ai 16 anni diretto dal maestro Gabriele Manocchi".

Saranno allestiti alberi addobbati dagli alunni. Inaugurazione il 26 novembre alle 14.30 con la banda Musicando di Colli al Metauro, diretta dal maestro Michele Spadoni. All’evento collabora la Pro loco di Serrungarina: "La sinergia tra associazioni – ha evidenziato il presidente Tommaso Berloni - è fondamentale per il bene del territorio. Inoltre tornerà il presepe meccanizzato". Ha concluso l’assessore Francesco Tadei: "Le associazioni sono il cuore pulsante del territorio e permettono di tenere vivi i nostri borghi e di promuoverli". I mercatini saranno aperti dalle 10.30 alle 21. Ingresso e bus navetta gratuiti. Partenza bus da Tavernelle (zona bocciodromo).

Luigi Diotalevi