"Serve la bonifica per l’area Fox" . E Sinistra Italiana reclama i dati

Bonificare l’area dell’impianto Fox, e, da subito, disporre dei dati delle analisi fatte dall’Arpam nella zona, dopo un presunta contaminazione. Sono le due richieste contenute in una nota di Sinistra Italiana, a firma del segretario, Luigi Marini. "Abbiamo seguito dall’inizio – scrive Marini nella nota – la vicenda Fox Petroli, e abbiamo espresso più volte in modo chiaro la nostra contrarietà a quel progetto, che riteniamo anacronistico in quanto basato su fonti fossili come il Gnl. Abbiamo espresso la nostra contrarietà anche perché si tratta di un impianto pericoloso troppo vicino al centro abitato".

"Piuttosto che un nuovo impianto, che aumenterebbe la pericolosità del sito, crediamo sia opportuno valutare seriamente la riconversione di quella zona dopo opportuna bonifica come previsto dal vecchio piano regolatore tuttora in essere".

"Abbiamo infatti riscontrato da parte di molti cittadini una preoccupazione crescente dovuta al grande via vai di camion-cisterna, come segnalato anche dall’inchiesta del giornalista Gianni Lannes esposta mercoledì sera in un’iniziativa di Legambiente nella sala, gremita, a Baia Flaminia. Una preoccupazione dovuta anche alla notizia, riportata in un intervento della stessa iniziativa e di cui chiediamo conferma o smentita, del fatto che Marche Multi Servizi abbia dovuto chiudere 5 pozzi in zona Tombaccia a causa di contaminazione delle acque".

"A maggior ragione – prosegue Marini – aspettiamo l’esito delle analisi effettuate dall’Arpam (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche) delle acque prelevate nella zona e chiediamo alle istituzioni di sollecitarne la pubblicazione nell’interesse di tutti i cittadini".

"Di fronte all’apertura del processo di discussione sul nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale) crediamo che una delle questioni principali su cui discutere debba essere proprio il futuro di quell’area. Come Sinistra Italiana proporremo e chiederemo che quell’area venga sottoposta a bonifica e diventi una risorsa per la città. Il percorso partecipativo iniziato dall’Amministrazione sul Pug è positivo, solo con una sana e aperta discussione pubblica e partecipata sarà possibile disegnare una città più armoniosa e rispettosa dell’ambiente".