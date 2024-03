"Serve lo psicologo di quartiere, non solo l’infermiere"

Lo psicologo e l’infermiere di quartiere ma anche il taxi sanitario. Sono alcune delle richieste avanzate dai cittadini nell’incontro organizzato qualche sera fa dalla lista Noi Civiche Fano e dal candidato Etienn Lucarelli sul tema della salute mentale e del welfare di comunità. "Lo psicologo di quartiere è una figura – è stato detto – già presente in diverse realtà cittadine, l’infermiere di quartiere potrebbe dare supporto alle persone con disagio e il taxi sanitario sarebbe utile per il trasporto di persone che si trovano a dover affrontare visite in luoghi sempre più lontani senza avere un accompagnatore automunito al seguito". L’incontro è stato anche l’occasione per parlare della salute mentale "in grande crescita sia tra i giovani sia tra le persone mature. Tra gli over 65, il 24,1% ha problemi che riguardano la salute mentale, derivato anche dall’isolamento sociale. In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva coinvolgono 2 milioni di bambini e ragazzi tra i 0 e i 17 anni. La loro incidenza è poi in crescita. Negli ultimi 10 anni, infatti, è raddoppiato il numero di giovani seguiti nei servizi di neuropsichiatria".

an. mar.