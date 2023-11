"Serve un monitoraggio il più possibile efficace. L’Arpam deve produrre dati aggiornati"

Oltre a cittadini interessati al tema, ieri, all’incontro pubblico sul nuovo Piano antenne del Comune di Pesaro hanno partecipato i presidenti dei 13 quartieri cittadini: "Con spirito collaborativo presenteremo delle osservazioni – hanno detto collegandosi con i tecnici Polab e con l’assessore Maria Rosa Conti –: segnaleremo le migliori pratiche in Italia perché è necessario obbligare i gestori di telefonia, per ogni singola domanda, a specificare a quale distanza già esistono altri tralicci per evitare di averne uno ogni 25 passi; chiediamo di responsabilizzare i gestori con l’autocertificazione riguardo le misurazioni; chiediamo una nuova convenzione con Arpam per prevedere delle misurazioni periodiche. E’ necessario che Arpam produca dati aggiornati per avere un monitoraggio efficace".